C’era una volta l’identità Juve: il problema non è l’allenatore, l’esonero di Tudor lo certifica

La sconfitta con la Lazio e la cacciata del croato arrivano al termine di un quinquennio in cui, dagli addii di Allegri e Marotta agli arrivi dei vari Cristiano Ronaldo, Pirlo, Thiago Motta, tutto nel mondo bianconero è cambiato. Il club non è più una fucina per la Nazionale, il valzer dei dirigenti lo ha privato di chi, come Andrea Agnelli, la viveva come un’ossessione. E tra strappi, abbandoni e cacciate, non è più un punto di arrivo, semmai sembra un peso per la famiglia Elkann