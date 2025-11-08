Juventus-Torino, il derby degli insoddisfatti: Elkann e Cairo senza ambizioni sportive

Se nel giorno della sfida cittadina, chiedeste a gran parte dei tifosi juventini o torinisti se gradirebbero una proprietà diversa, probabilmente ci sarebbe un plebiscito di sì, scegliendo l’incerto ma con il desiderio di superare le epoche attuali
Guadagnassero dai diritti dei cori delle curve, agli autori (e loro eredi) di certi brani arriverebbero ulteriori denari a palate. Oggi, per dire, la colonna sonora del derby di Torino numero 211, allo Stadium, a intervalli regolari sarà il ritmo di Sway, un pezzo di Dean Martin che ha una sessantina d’anni e che Micheal Bublé ripubblicò nel 2003: al canonico «Urbano Cairo devi vendere, vattene, vattene», dal settore granata, i tifosi bianconeri risponderanno in maniera uguale e contraria, con l