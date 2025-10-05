La forza del «ti voglio bene» di un uomo: l’effetto che fa lo sport della fratellanza

Dopo la vittoria ai Mondiali, il pallavolista Giannelli si è rivolto al compagno Lavia, rimasto a casa per un grave infortunio, facendo muro contro una mentalità intrisa di pregiudizi, che limita l’espressione di sé e impone ruoli stereotipati. Un gesto semplice e rivoluzionario: perché lo sport, che pur riflette la società con i suoi limiti e contraddizioni, può diventare forza propulsiva di emancipazione. Riscrivendo il maschile e aprendo la strada a un nuovo modo di essere