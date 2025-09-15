Un campionato tutt’altro che scontato

La forza tedesca, il genio turco e la delusione Italia: perché l’Eurobasket ha sorpreso

Gli atleti Cedi Osman e Alperen Sengun
Marco A. Munno
15 settembre 2025 • 20:42Aggiornato, 15 settembre 2025 • 20:47

Tutto si è trattato tranne che un europeo scontato: solo fermandosi alle prime quattro, due squadre sono infatti andate oltre i pronostici, a partire dall’altra finalista, la Turchia. Per l’Italia si è trattato della chiusura di un ciclo

Non era la favorita assoluta (ruolo che spettava alla Serbia), ma presentandosi alla manifestazione da campione del mondo in carica, nei pronostici veniva appena dietro: non c’è allora da stupirsi troppo se a prendersi la vittoria di Eurobasket 2025 sia stata la Germania, squadra solida fisicamente e mentalmente. Guidata dal Dennis Schröder, entrato nella storia della pallacanestro in ambito Fiba, essendo riuscito (con una struttura fisica ben diversa da quella del suo predecessore come uomo di

