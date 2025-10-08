Rassegnatevi, LeBron James si è guadagnato il diritto di calpestare i nostri sentimenti

true false

Il “re” del basket ha sfruttato le voci intorno a un suo possibile ritiro per lanciare la collaborazione con un marchio di cognac. Qualcuno ha commentato sdegnato. Ma la sua grandezza sta anche nel fatto di poter decide come e quando lasciare. Fregandosene di quello che pensano i suoi sostenitori

Pensavamo, in fondo non ci credevamo, forse addirittura temevamo fosse un ritiro. E invece era una pubblicità. LeBron James ha deciso che le voci su un suo possibile, imminente, addio al basket giocato fossero un’ottima occasione per promuovere la sua collaborazione con il marchio di cognac Hennessey. Così, con un video postato sui social ha annunciato in pompa magna di essere pronto a prendere la sua «seconda decisione». La prima l’aveva presa quindici anni fa quando aveva deciso di lasciare i