pensavo fosse un ritiro, era uno spot

Rassegnatevi, LeBron James si è guadagnato il diritto di calpestare i nostri sentimenti

LeBron James (foto Epa/Ansa)
Nicola Imberti
08 ottobre 2025 • 20:03

Il “re” del basket ha sfruttato le voci intorno a un suo possibile ritiro per lanciare la collaborazione con un marchio di cognac. Qualcuno ha commentato sdegnato. Ma la sua grandezza sta anche nel fatto di poter decide come e quando lasciare. Fregandosene di quello che pensano i suoi sostenitori

Pensavamo, in fondo non ci credevamo, forse addirittura temevamo fosse un ritiro. E invece era una pubblicità. LeBron James ha deciso che le voci su un suo possibile, imminente, addio al basket giocato fossero un’ottima occasione per promuovere la sua collaborazione con il marchio di cognac Hennessey. Così, con un video postato sui social ha annunciato in pompa magna di essere pronto a prendere la sua «seconda decisione». La prima l’aveva presa quindici anni fa quando aveva deciso di lasciare i

Nicola Imberti

Nato a Brescia nel 1977. Giornalista dal 2001, dopo la laurea in Scienze della comunicazione inizia a lavorare al settimanale Tempi. Nel 2005 passa al Tempo dove si occupa di politica e, dal 2013, diventa responsabile del sito del quotidiano romano. Dal 2017 al 2020 è al Foglio, anche qui come responsabile del sito. È cofondatore di Good morning Italia.

