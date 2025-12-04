L’eccezione Leonardo Fornaroli: il campione italiano di Formula 2 giunto tra i grandi senza un’Academy

L’automobilismo italiano ricorderà a lungo il mese di novembre 2025: la Ferrari ha vinto il titolo piloti nella WEC, Kimi Antonelli è finito sul podio di Formula 1 in Brasile, Fornaroli ha vinto il campionato di Formula 2 bissando il successo dell’anno prima in F3 e guadagnandosi l’accesso nel Driver development programme della McLaren. Solo due anni fa, i nostri colori erano una nota a margine all’interno del Circus. Ma storia e percorso dei due piloti non avrebbero potuto essere più diversi