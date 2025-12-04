L’eccezione Leonardo Fornaroli: il campione italiano di Formula 2 giunto tra i grandi senza un’Academy

L’automobilismo italiano ricorderà a lungo il mese di novembre 2025: la Ferrari ha vinto il titolo piloti nella WEC, Kimi Antonelli è finito sul podio di Formula 1 in Brasile, Fornaroli ha vinto il campionato di Formula 2 bissando il successo dell’anno prima in F3 e guadagnandosi l’accesso nel Driver development programme della McLaren. Solo due anni fa, i nostri colori erano una nota a margine all’interno del Circus. Ma storia e percorso dei due piloti non avrebbero potuto essere più diversi
Novembre 2025 è stato un mese che l’automobilismo italiano ricorderà a lungo. Il successo della Ferrari nel WEC (World Endurance Championship) per l’unico titolo - quello piloti - che ancora mancava nella ricca bacheca di Maranello; il secondo posto di Andrea Kimi Antonelli nella gara di Formula 1 in Brasile, che ha riportato il tricolore su quel gradino del podio sedici anni dopo l’ultima volta (nel 2009 toccò a Jarno Trulli su Toyota a Suzuka); la vittoria di Leonardo Fornaroli del campionato