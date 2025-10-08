Le corse infinite di Luca Venturelli: «Non sono ammesso alle Paralimpiadi, lo sport è davvero inclusivo?»

true false

Ha camminato e poi ha corso. Ha imparato prima a correre, poi a parlare. Ha imparato che se correva, qualcuno poi lo inseguiva. Correva per creare una relazione quando non sapeva ancora comunicare. Correva per comunicare. Per sfrecciare in un mondo che di autismo sapeva e sa ancora poco. Correva e cresceva. Poi la corsa è diventata un mezzo per riscattarsi: «Mi rendeva visibile agli occhi di chi non mi aveva mai guardato». Da allora non si è mai fermato. Campione europeo di specialità nei 10mila