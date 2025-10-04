Da Guardiola ai signori della guerra, la doppia vita dello sceicco al-Nahyan

Dal 2023 diverse fonti ufficiali registrano voli partiti dagli Emirati arabi uniti in direzione Darfur. Non ci sono prove sul contenuto ma si ipotizza armi e mercenari. Dietro le spedizioni ci sarebbe il proprietario del club inglese, vicino al generale e criminale internazionale Mohamed Hamdan

true false

Cargo segreti e mercenari stranieri. La guerra civile in Sudan non è solo una delle peggiori crisi umanitarie in corso, ma nasconde anche un legame tra la famiglia regnante emiratina degli al-Nahyan e le Rapid support forces (Rsf) sudanesi. La mano invisibile che tesse le fila di queste relazioni sarebbe Mansour bin Zayed al-Nahyan, lo sceicco ombra, meglio noto al mondo come proprietario del Manchester City. La guerra civile in Sudan è in corso dal 2023 e ha già causato 150mila morti e 13 milio