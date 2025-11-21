Tanti racconti e pochissime foto: gli anni felici del pibe Maradona

Del periodo all’Argentinos Juniors fa impressione la quantità di triangolazioni con nomi e situazioni che torneranno sotto forma di commedia o di sogno realizzato. Cornejo, l’allenatore che lo seguì dal 1968 al 1976: «Iniziai a dubitare che avesse solo 8 anni: ma dopo aver visto le sue giocate capii, era un nano». A scavare negli anni non instagrammabili di Diego viene fuori che tutti quelli instragammati sono una replica: c’erano già tutti gli elementi della sua grandezza

Adesso che tutta la vita di Diego Armando Maradona non è che un album “generocopioso” di fotografie e una raccolta infinita di frammenti video che, a cinque anni dalla sua morte, si spalmano nel nostro quotidiano attraverso social, siti, documentari, non ci resta che scavare nei suoi anni felici, quelli con poche immagini e tanti racconti, quando aveva già fatto tutto, ma senza essere visto, gli anni che vanno dalle Cebollitas ai campionati con l’Argentinos Juniors, quando Maradona era sconosciu