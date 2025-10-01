Il circus paga ancora il vuoto lasciato dal Dottore

Marquez come Valentino Rossi. Ma la MotoGp ha perso l’aura

Marc Marquez e Valentino Rossi
GIORGIO BURREDDU
01 ottobre 2025 • 19:28

Da anni lo spagnolo sognava di raggiungere il numero 46 nel conto dei titoli. Dodici anni fa, quando vinse il suo primo mondiale, era il rookie dalla faccia simpatica. In poco tempo, anche e soprattutto per la rivalità con l'italiano che li ha portati a non parlarsi più per l’episodio del 2015 a Sepang, è diventato il cattivo in motocicletta. Ma dal ritiro dell’uomo che ha cambiato i motori per sempre quel vuoto non è mai stato colmato. E lo ammette lo stesso Marquez

Ha dormito con la coppa. Sex Pistons. È nudo e felice Marc Marquez, e a pochi giorni dalla vittoria del suo nono mondiale in MotoGp è un pilota realizzato, un uomo che non deve più fare i conti con gli incubi. «Adesso voglio solo godermi questo momento, ma è stata dura. Ora finalmente provo solo pace dentro di me», ha detto subito dopo. C’era qualcosa nell’anima dark dello spagnolo. Qualcosa da estirpare. Forse un tarlo, certamente un’ossessione. Da anni sognava di raggiungere Valentino Rossi ne

