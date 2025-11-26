Ligue 1 senza un padrone: perché il Marsiglia di De Zerbi può rompere il monopolio Psg

L’allenatore bresciano è un uomo che sfata i tabù. Le sue migliori avventure sono arrivate in posti che ribaltavano gli stereotipi: Brighton, località inglese atipica sul mare, Sassuolo, non proprio una cartolina dell’Italia, e adesso la meno francese delle città francesi. Rimanendo fedele ai suoi principi, all’OM si è concentrato più sull’aspetto psicologico. E ora, a due punti dalla capolista e con il primo scontro diretto a favore, sognare è lecito