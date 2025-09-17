Furlani, il ragazzo d’oro: l’atletica italiana ha imparato a non vivere nel passato

La medaglia d’oro di salto in lungo appena conquistata ai Mondiali di Tokyo è frutto dei suoi mezzi straordinari. Ma vincere è da sempre una questione più complicata: in una disciplina in cui tutto si brucia in pochi secondi, crescere è una maratona. Lui lo ha fatto, anche grazie a una famiglia simbolo dell’amore per l’atletica e a una città, Rieti, che lo ha accolto favorendo la sua ascesa. Come promette lui stesso, «è solo l’inizio»