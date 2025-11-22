Mattia Gaspari in volo sulla sua Cortina: «Lo skeleton? Come un caccia»

«È stata una emozione fortissima», racconta rivivendo la prima volta storica in gara sulla nuovissima pista delle polemiche. Proprio lo skeleton venerdì ha ospitato la prima tappa di Coppa del Mondo, nel weekend le gare di bob. Il 32enne azzurro nella Perla delle Dolomiti ci è nato e cresciuto, ora punta a qualificarsi per i Giochi invernali. E dice la sua sulla polemica relativa alla costruzione dell’apposita pista

«Aspettavamo questo momento da anni, è stata un’emozione fortissima. Abbiamo gareggiato per tutti quelli che hanno creduto nell’impossibile». Mattia Gaspari ha gli occhi che brillano nel raccontare la prima volta storica in gara sulla nuovissima pista di Cortina. Proprio lo skeleton venerdì ha ospitato la prima tappa di Coppa del Mondo per lasciare poi spazio nel weekend alle gare di bob. Il 32enne azzurro nella Perla delle Dolomiti ci è nato e cresciuto. «Vivo a 650 metri dalla pista. Il pensie