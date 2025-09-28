Il Martello contro il Guascone: Conte-Allegri, sfida tra specialisti dello scudetto

Negli ultimi 16 anni se ne sono spartiti undici, se Allegri primeggia per quelli vinti, Conte annovera il record di essere l’unico nella storia ad averne conquistati cinque con tre squadre diverse
Era la sfida preferita del Pibe. Aspettava Milan-Napoli per giocare contro il trio olandese, amava rivaleggiare soprattutto con Van Basten, «il giocatore più elegante che abbia mai visto». Anche nel nuovo capito del confronto tra rossoneri e napoletani la classe non manca, da una parte Modric e dall’altra De Bruyne, i due giocatori più titolati della Serie A. Trentasei trofei (sei Champions League) per il quarantenne croato, Pallone d’Oro 2018, arrivato nel nostro calcio con un baule di motivazi