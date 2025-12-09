Mondiali 2026, Iran-Egitto sarà il “Pride match”. Ma i due paesi non riconoscono i diritti Lgbt

Ben prima di conoscere le Nazionali che sarebbero scese in campo, il comitato organizzatore Seattle Fwc26 aveva deciso che il 26 giugno, a pochi giorni dall’anniversario dei moti di Stonewall, proprio quella partita del gruppo G sarebbe stata dedicata alla celebrazione dell’inclusività. L’alea dei sorteggi ha provocato così una situazione piuttosto scomoda. Per la Fifa prevarranno i diritti o la diplomazia?