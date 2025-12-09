L’imbarazzo della Fifa dopo il sorteggio

Mondiali 2026, Iran-Egitto sarà il “Pride match”. Ma i due paesi non riconoscono i diritti Lgbt

Un collage dei momenti in cui Shaquille O'Neal e Aaron Judge hanno estratto Iran ed Egitto al sorteggio dei Mondiali 2026 (FOTO EPA)
Lorenzo Longhi
09 dicembre 2025 • 11:19

Ben prima di conoscere le Nazionali che sarebbero scese in campo, il comitato organizzatore Seattle Fwc26 aveva deciso che il 26 giugno, a pochi giorni dall’anniversario dei moti di Stonewall, proprio quella partita del gruppo G sarebbe stata dedicata alla celebrazione dell’inclusività. L’alea dei sorteggi ha provocato così una situazione piuttosto scomoda. Per la Fifa prevarranno i diritti o la diplomazia?

Non c’è stato solo l’imbarazzo provato da qualsiasi appassionato di calcio alla ridicola pantomima del Premio per la pace donato dal presidente della Fifa Gianni Infantino a Donald Trump, venerdì scorso, durante la cerimonia dedicata al sorteggio del Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada: l’alea degli abbinamenti, infatti, ha provocato una situazione piuttosto scomoda, sicuramente di disagio, per una partita del gruppo G che il caso ha voluto venisse programmata nella data di venerdì 26 giug

Lorenzo Longhi

Giornalista, scrive principalmente di sport e di ciò che vi ruota attorno. È anche saggista per le opere Treccani.