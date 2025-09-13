Su e giù nei corridoi dello spazio-tempo per ritrovarsi sempre nella capitale giapponese, luogo dal ricco archivio: nel giorno dell’inizio dei Mondiali di atletica ripercorriamo – tra Olimpiadi e campionati del mondo – alcune delle sfide che hanno fatto la storia di questo sport. Dal 1964 al 2021
Da Powell-Lewis a Tamberi-Jacobs. Quando la storia si scrive a Tokyo
13 settembre 2025 • 07:00
