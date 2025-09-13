Su e giù nei corridoi dello spazio-tempo per ritrovarsi sempre nella capitale giapponese, luogo dal ricco archivio: nel giorno dell’inizio dei Mondiali di atletica ripercorriamo – tra Olimpiadi e campionati del mondo – alcune delle sfide che hanno fatto la storia di questo sport. Dal 1964 al 2021

Tokyo, un fotogramma, un altro, un altro ancora, bianco e nero: una figura che avanza solitaria in un canyon di grattacieli, asfalto umido. John Schlesinger cuce la sequenza dentro un suo magnifico thriller, “Il maratoneta”. L’uomo che corre sulla strada lucida, in una luce incerta, è Abebe Bikila. Non è più scalzo come a Roma: la Puma l’ha convinto a indossare un paio di scarpe. È il 21 ottobre 1964. Su e giù nei corridoi dello spazio-tempo per ritrovarsi sempre a Tokyo, la Tokyo olimpica due volte - la seconda nel deserto del Covid –, la Tokyo mondiale: 1964, 1991, 2021 sono le annate.

Tra poco, dal 13 settembre, un altro ritorno nel luogo dall’archivio ricco, dai ricordi che possono coinvolgere, esaltare, commuovere: l’animo umano è un diamante con molte facce.

La più grande gara di sempre

Là, allo Stadio Nazionale, quella che, senza calcare sull’iperbole, ha ricevuto l’etichetta di più grande gara della storia, di duello più serrato, di confini superati. E, alla fine, la sensazione che il trionfatore sia stato lo sconfitto: Carl Lewis come il protagonista di un racconto di Hemingway, “L’invitto”. E tutto questo accade il 30 agosto 1991 e da giorni spirava la sensazione che il volo librato sino a 8,90 di Bob Beamon, 23 anni prima a Città del Messico, potesse esser avvicinato. Superato?

Lewis apre con 8,68, Mike Powell risponde con 8,54. Poi, con vento illegale, oltre i due metri ed entrando sull’asse di battuta a una velocità che viene misurata oltre gli 11 metri al secondo, Carl atterra a 8,83 e a 8,91. Mezzo pollice meglio di Beamon, ma con un vento di coda oltre la norma, fissata a 2,0 nel 1936. A questo punto Mike, amante del basket, decide che sarebbe importante “abitare” nell’aria dopo aver disegnato una parabola più alta del suo rivale. E così vede la luce l’8,95 che chiude un lungo regno e ne apre un altro: dura tuttora. Lewis risponde con due capolavori, 8,87 (il record personale con cui chiuderà la carriera) e 8,84. Media dei salti validi: Powell 8,40, Lewis 8,82. Nel lungo Lewis aveva già vinto due titoli olimpici e ne avrebbe vinti altri due, pareggiando il poker del discobolo Al Oerter. Le imprese colossali sono riservate a pochi. Anche nella sconfitta.

Mike Powell (sinistra) abbraccia sul podio Carl Lewis, rispettivamente oro e argento ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo. 30 agosto 1991 (FOTO ANSA)

Tokyo è un inseguirsi di date, di immagini, di istantanee sbiadite o ad alta definizione. Il 1° agosto 2021: dodici minuti dopo aver diviso la vittoria nel salto in alto con l’amico rivale Mutaz Essa Barshim, Gian Marco Tamberi – generoso, entusiasta - corre ad abbracciare Marcell Jacobs che in quel momento ha l’espressione di chi non ha ancora capito a fondo quel che ha combinato. Alla prima finale olimpica sui 100 su cui un velocista azzurro abbia messo piede, l’uomo di El Paso (e di Desenzano) centra lo slam: medaglia d’oro e record europeo a 9”80, il secondo di quell’ora e mezza cosparsa di quella materia magica di cui può esser fatta la realtà.

Ai Giochi del 2021 Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs hanno vinto l'oro olimpico rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri (FOTO EPA)

È il momento culminante dell’indigestione di Tokyo (e di Sapporo, dal clima meno inclemente, dove Massimo Stano e Antonella Palmisano fanno il pieno nella marcia), è la premessa della vertigine della staffetta Lorenzo Patta-Jacobs-Fausto Desalu chiusa dal volo sotto i 9” di Filippo Tortu che risucchia e lascia sul posto il britannico Mitchell-Blake.

Il toro di Jacksonville

E quella frazione così calligrafica riporta a più di mezzo secolo dietro, a un altro segmento finale, questa volta violento, devastante, su una pista in terra che viene demolita dalle spinte di Bob Hayes, il toro di Jacksonville, il campione olimpico dei 100, l’unico, nella storia dello sport, ad affiancare l’oro alla vittoria nel SuperBowl con i Dallas Cow Boys.

Bob Hayes (sinistra) taglia il traguardo dei 100 metri ai Giochi del 1964 (FOTO ANSA)

Per provare a fermarlo nacque un nuovo sistema difensivo. Quel rettilineo è anche l’ultimo tratto della lunga fatica di Abdon Pamich che strappa il filo di lana (c’era ancora…) in un improvviso moto di rabbia gioiosa. Aveva provato a fermarlo la sorte, annidata maligna nel suo intestino, ma non sapeva di aver a che fare con la volontà di chi aveva deciso di non poter fallire.

L’atletica è il miglior termometro per misurare il mondo che cambia. A Tokyo ‘91 Katrin Krabbe, a segno sia nei 100 che nei 200, non ha più la maglietta azzurra con i bordini bianchi e il martello e il compasso della Repubblica Democratica Tedesca, sepolta sotto le macerie del Muro, ma indossa il giallo, il rosso e il nero della Germania Federale, diventata Germania e basta. La Ddr non c’è più: resiste, ma è il momento dell’addio, l’Unione Sovietica e per Sergei Bubka è il terzo dei suoi sei titoli. Un anno dopo, a Barcellona, sarà il momento della Comunità degli stati indipendenti.

La pista, le pedane, la strada sono ecumeniche, aprono frontiere, offrono opportunità. Nel ’64, contro ogni pronostico e in fondo a un finale furibondo, i 10.000 sono di Billy Mills, Sioux cresciuto in una riserva del South Dakota, il luogo dell’estremo sacrificio di quella nazione indiana; nel ’91 i 1.500 vengono catturati da Hassiba Boulmerka, l’algerina che si ripeterà un anno dopo a Barcellona, lanciando acuti tremoli, e racconterà le difficoltà che hanno accompagnato la sua volontà di vivere in corsa.

Hassiba Boulmerka taglia il traguardo per prima alla finale dei 1.500 metri femminili ai Mondiali di atletica del 1991 (FOTO ANSA)

Il miracolo italiano

Nello stadio vuoto, quattro anni fa, qualcosa che stordisce: quel tempo, 45”94, è buono per i 400, non quelli disseminati di dieci barriere. Nessun errore di cronometraggio, è proprio così, e Karsten Warholm, norvegese che ama sferzarsi di schiaffi, trascina sé stesso, Rai Benjamin, americano con radici ad Antigua, e il sottile brasiliano Alison dos Santos alla riedificazione di una distanza tra le più spietate e micidiali. Il record di Kevin Young, che aveva resistito per quasi trent’anni e che Warholm aveva ritoccato, assume un’altra dimensione.

Nel 2021 ai Giochi di Tokyo Karsten Warholm ha segnato il nuovo record mondiale nei 400 ostacoli con 45'94'' (FOTO EPA)

Rivedere tutto quel che Tokyo ha saputo dare è una visita ai volti di vecchi allievi, come un mister Chips, come un professor Keating. Il primo sbocciare dell’Africa nella corsa coraggiosa di Wilson Kiprugut, le ascese che anticipavano il futuro di Valeri Brumel e di Jolanda Balas, la vittoria di Lynn Davies in una difficoltosa gara di lungo battuta da un vento insidioso (il più gran successo nella storia del Galles, hanno decretato gli abitanti del Principato accantonando per una volta la passione per il rugby), il monopolio della velocità che gli Stati Uniti hanno avuto e smarrito, l’irrompere di nuove realtà che vanno dal Caribe all’India.

Del ’64 l’Italia può ricordare, oltre a Pamich, il bronzo nei 400hs di Salvatore Morale, l’approdo nella finale dei 110hs di Eddy Ottoz, Giovanni Cornacchia e Giorgio Mazza, il quinto posto, primo degli europei, di Livio Berruti che metteva in palio la corona dei 200 di Roma ‘60. Il bilancio magro del ’91 si risolve nel successo nella 20 km di marcia di Maurizio Damilano, a undici anni dall’oro di Mosca. Il 2021 è ricco come un deposito di Paperone, come un forziere dei pirati ci spedisce al secondo posto del medagliere, dietro gli Usa. «L’età dell’oro comincia in quel momento», è la frase che ripete spesso un compiaciuto presidente Stefano Mei.

Ora, a quattro anni da quello che fu definito un miracolo, un intrecciarsi di congiunzioni astrali, l’affacciarsi su quel che sta per iniziare deve esser governato da un pragmatico realismo scandito da cinque nomi: Nadia Battocletti, Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Mattia Furlani, Larissa Iapichino.

© Riproduzione riservata