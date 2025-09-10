Se prima dell’ultimo allenamento aveva una possibilità su un milione di farcela, la mattina dopo era diventata una su un miliardo, «ma ho pensato che a me non è mai andato tutto liscio». Ha deciso di non seguire i segnali che il fisico gli aveva dato
Fragile, esagerato e resistente: Tamberi è tornato a Tokyo perché lo doveva a sé stesso
10 settembre 2025 • 20:38Aggiornato, 11 settembre 2025 • 13:40
Se prima dell’ultimo allenamento aveva una possibilità su un milione di farcela, la mattina dopo era diventata una su un miliardo, «ma ho pensato che a me non è mai andato tutto liscio». Ha deciso di non seguire i segnali che il fisico gli aveva dato