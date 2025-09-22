Fuori dai Mondiali, ma la svolta delle Filippine passa dal metodo e non dalle vittorie

La nazionale ospitante ha ottenuto la prima vittoria di sempre ai Mondiali per la nazionale maschile. Grazie soprattutto al tecnico italiano Frigoni si sta creando una cultura che comincia a sedimentare: metodi condivisi, staff valorizzati, giocatori che si percepiscono parte di un sistema

Il punto esatto è una palla corta respinta a muro e la vibrazione di un’arena intera: le Filippine hanno battuto l’Egitto 3-1. È la prima vittoria di sempre ai Mondiali per la nazionale maschile. Un “prima” che diventa svolta: per il gruppo, per la federazione, per un pubblico che fino a ieri associava la parola “volley” soprattutto al movimento femminile. Quel successo non ha portato agli ottavi, ma ha consegnato un’immagine nuova: una nazionale che sa stare in partita, reggere la pressione, vi