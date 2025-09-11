Acquistata per capriccio di Berlusconi, la società brianzola è una fabbrica di perdite, svalutata anche dalla retrocessione. Ma dall’America arriva qualcuno con l’ansia di comprarla: dovrebbe concludersi entro la prossima settimana il passaggio di proprietà da Fininvest al fondo statunitense guidato da Brandon Berger e Lauren Crampsie. Un soggetto privo di esperienza nella gestione sportiva e senza un chiaro progetto. Le voci di ritardi nel pagamento non dovrebbero compromettere l’affare, mentre l’ex dg romanista Baldissoni è già al lavoro: sarà il nuovo ad
Sogno americano o rischio pacco? Il Monza attende il suo destino
11 settembre 2025 • 18:51Aggiornato, 12 settembre 2025 • 18:53
