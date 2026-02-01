Mosaner, la pietra angolare del curling italiano: «Fatica e tattica, altro che sport facile»

Alle Pechino 2022 la sbalorditiva vittoria nel doppio misto con Stefania Constantini ha dato dignità a uno sport che prima in Italia raccoglieva più meme che riconoscimenti. Quest’anno è arrivato l’oro mondiale, sempre nel misto, e i titoli del Grande Slam nella prova a squadre maschile. Poi la nomina a portabandiera: «I video ironici sui social non mi danno fastidio, al contrario di chi dice che faccio uno sport facile in cui non si fa fatica». L’amore per l’Inter, il passato nel ciclismo e nessun rimpianto: «Alla base di tutto per me c’è sempre stato il divertimento»