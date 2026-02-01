Mosaner, la pietra angolare del curling italiano: «Fatica e tattica, altro che sport facile»

Alle Pechino 2022 la sbalorditiva vittoria nel doppio misto con Stefania Constantini ha dato dignità a uno sport che prima in Italia raccoglieva più meme che riconoscimenti. Quest’anno è arrivato l’oro mondiale, sempre nel misto, e i titoli del Grande Slam nella prova a squadre maschile. Poi la nomina a portabandiera: «I video ironici sui social non mi danno fastidio, al contrario di chi dice che faccio uno sport facile in cui non si fa fatica». L’amore per l’Inter, il passato nel ciclismo e nessun rimpianto: «Alla base di tutto per me c’è sempre stato il divertimento»
L’eredità di un oro olimpico. La vittoria più sbalorditiva dell’ultima edizione dei Giochi invernali ha cambiato la storia del curling. La vittoria nel doppio misto di Amos Mosaner e Stefania Constantini ha contribuito ad aumentare la dignità di uno sport che prima di Pechino 2022 in Italia raccoglieva più sfottò che stima, più meme sui social che riconoscimenti ufficiali. Da allora sono arrivate altre soddisfazioni, l’oro mondiale 2025 nel doppio misto, i titoli del Grande Slam nella prova a sq