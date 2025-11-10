Non di soli campi in terra vive un tennista: Musetti e il problema dei “quattro padri”

Il possibile arrivo di coach Perlas

All'esordio alle Atp Finals Lorenzo Musetti ha perso 3-6 4-6 contro Taylor Fritz (FOTO ANSA)
Piero Valesio
10 novembre 2025 • 19:35Aggiornato, 10 novembre 2025 • 19:36

La sconfitta all’esordio alle Atp Finals con Fritz è (anche) figlia del cursus honorum massacrante nel torneo di Atene. Ma in vista della prossima stagione, quando secondo le indiscrezioni farà entrare nel suo team José Perlas, già coach di Fognini e uomo dei campi in terra su cui il carrarino si esprime già al massimo, l’ultimo vero artista del tennis contemporaneo dovrebbe puntare a migliorare sulle altre superfici, dove si disputa oltre il 70 per cento delle partite

Torino - Abbiamo un problema. Anzi: Lorenzo Musetti corre un pericolo. Non che la sconfitta netta patita per mano di Taylor Fritz nel primo turno delle Finals torinesi abbia peggiorato la situazione: sarebbe stato onestamente sorprendente se il carrarino, sbarcato alla Inalpi Arena grazie alla rinuncia di Novak Djokovic e dopo un cursus honorum massacrante ad Atene, avesse celebrato il suo esordio nel torneo dei tornei con una vittoria. Ma soprattutto in vista della prossima stagione il pericolo

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.