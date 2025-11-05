se non sono le star a prendersi la scena

Non solo Cooper Flagg: così i giovani debuttanti si stanno prendendo l’Nba

V.J. Edgecombe, terza scelta al Draft per i Philadelphia 76ers, è stato protagonista del terzo miglior esordio per punti nella storia del torneo (FOTO EPA)
matteo gentili
05 novembre 2025 • 19:29

A prendersi la scena nelle prime settimane di gioco non sono stati i grandi che già conosciamo, ma le matricole del Draft 2025. Quello di Edgecombe, dei Philadelphia 76ers, è stato il terzo miglior esordio per punti nella storia del torneo. Harper agli Spurs ha già ottenuto i complimenti di Wembanyama. Knueppel con gli Hornets ha il record di maggior triple per un rookie nelle prime quattro partite. Ma non sono gli unici

Il mondo è dei giovani. Anzi, dei debuttanti. Si potrebbe riassumere con questo slogan l’inizio della nuova stagione Nba, il campionato di pallacanestro statunitense. A prendersi la scena nelle prime settimane di gioco non sono stati i grandi che già conosciamo ma, appunto, le matricole del Draft 2025. Laddove LeBron James non ha mai giocato per infortunio, Nikola Jokić non ha ancora fatto niente di straordinario e Stephen Curry è partito con alti e bassi, i nuovi rookies si sono presi i riflett

