Nba Europe s’ha da fare ma non si sa bene come. E tenta le big del pallone

Il progetto della lega di basket più importante al mondo di aprire una succursale europea «con 10-12 squadre distribuite tra Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e forse Turchia e Grecia» va avanti. Una sfida all’Eurolega, con la complicità della Fiba. La deadline è il 2028, la promessa è che sarà un torneo sostenibile economicamente. E la speranza è di coinvolgere grandi società di grandi città. Per questo spuntano anche Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain