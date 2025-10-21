Superare LeBron, Curry e Durant: l’Nba è ancora alla ricerca del suo volto del futuro

La nuova stagione parte con moltissimi spunti tecnici e la consueta collezione di stelle. Eppure qualcosa stona. La generazione successiva fatica a imporsi fuori dal parquet. Un particolare non da poco per un'organizzazione che basa le sue fortune su marketing e storytelling. Se è vero che l’impero del basket scoppia di salute, è altrettanto evidente che ogni era ha bisogno di simboli per non inceppare l’ingranaggio della crescita economica infinita