Addio a Nicola Pietrangeli, sfacciato padre nobile di un tennis che non esiste più

Primo italiano a vincere uno Slam quando ancora non c’erano classifiche Atp a stabilire il valore di un giocatore, ha patito la maledizione di aver preparato l’avvento del tennis miliardario di oggi, senza far parte di quel business. «Ho faticato tanto per niente?», diceva sempre, anche se le cronache non lo descrivevano come un guru degli allenamenti. Dall’impegno “politico” per la controversa trasferta di Santiago del Cile per la Davis del ‘76 alle lacrime in tv dopo la sua esclusione da cittì della Nazionale tre anni dopo, ha sempre usato il suo corpo come strumento di comunicazione
Guai a stilare una classifica dei giocatori più vincenti. O dei più ricchi. O di quelle o quelli che avevano raggiunto le posizioni migliori delle classifiche Wta o Atp. Perché, puntuale, sarebbe arrivata di lì a poco una sua telefonata. Dal tono mai rassegnato, più spesso duro, qualche volta semplicemente incazzato. E sempre lo stesso contenuto: voi che stilate classifiche e raccontate storie dimenticate che quello più forte sono stato io. Se vincere avesse fruttato allora i soldi di oggi sarei