Vittorie diverse

Non serve una medaglia d’oro, Battocletti e Quadarella aumentano la cultura sportiva degli italiani

Lia Capizzi
21 settembre 2025 • 07:00

È il radicale cambiamento dei tifosi italiani, il riuscire a riconoscere come i secondi o terzi posti delle due atlete azzurre abbiano il peso specifico di un primo posto

Quando la vittoria non è l’unica cosa che conta. La cultura sportiva di un paese riesce ad elevarsi quando riesce a riconoscere il peso specifico di una prestazione. Nell’estate sportiva che volge al termine la copertina spetta innegabilmente all’epopea invincibile delle azzurre del volley, al loro trionfo mondiale in Thailandia, ma c’è una novità, un dato che si era manifestato ai Giochi di Parigi e che si è concretizzato ai Mondiali di atletica di Tokyo e a quelli di nuoto di Singapore. È un m

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping