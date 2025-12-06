Una luce tra muri, guerre e veleni: il viaggio della torcia olimpica, oggi

Per due mesi il braciere di Milano-Cortina percorrerà l’Italia fermandosi in 60 città e oltre 3.000 comuni e borghi. Dalla tregua olimpica che, a differenza del passato, non verrà rispettata al nodo della partecipazione degli atleti russi e bielorussi, fino all’ansia per i ritardi nella costruzione dell’Arena Santa Giulia a Milano: cosa fare per non snaturare il valore simbolico della torcia