Mauro Fabris: «Le partite di pallavolo in onda sui social delle atlete. Lo stato ci aiuti: l’eccellenza si coltiva»

Dopo il doppio titolo mondiale femminile e maschile l’appeal mediatico del movimento italiano è in crescita, ma non basta: il presidente sottolinea come un torneo invidiato in tutto il mondo non possa prescindere dal sostegno delle istituzioni. «Il 90% degli introiti dei club da proprietà e sponsor, non c’è un euro pubblico»

La pallavolo è il simbolo di un’Italia sportiva che vince, emoziona, unisce senza distinzione di sessi. Il doppio titolo mondiale conquistato dalla Nazionale femminile di Velasco e da quella maschile di De Giorgi ha aumentato la percezione del volley nell’opinione generale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricevere le due squadre azzurre al Quirinale, ha esteso il ringraziamento ai grandi club, alle piccole società, ai dirigenti, riconoscendone il ruolo di motore dell’intero