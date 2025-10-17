Piccoli fenomeni crescono. Il miracolo murciano della MotoGP

In Indonesia Fermin Aldeguer, classe 2005, ha vinto davanti a Pedro Acosta, classe 2004. I due ventenni provengono entrambi dalla Murcia che, grazie a un mix di condizioni favorevoli e investimenti pubblici sta diventando una sorta di Eldorado del motociclismo mondiale

Quando Fermin Aldeguer ha tagliato per primo il traguardo della gara di MotoGP a Mandalika, una rivalità verde ma già intensa ha aperto un nuovo capitolo. Parliamo di due piloti in piena Gen Z: Aldeguer è un classe 2005, Pedro Acosta – il suo avversario, secondo al traguardo della gara indonesiana – un 2004. Due ventenni che si affrontano sin da bambini, quando correvano nelle minimoto e crescevano nello stesso brodo primordiale, quello del nuovo potenziale Eldorado del motociclismo: la Murcia,