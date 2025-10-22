Penalizzazioni e “uomini ombra”: l’anno all’inferno del Rimini calcio

Retta da un legale rappresentante nominato dal tribunale di Milano, penalizzata di 12 punti e a rischio di non terminare il campionato di Serie C: la società rossonera sta vivendo la stagione più triste della sua storia. Ma sono soprattutto le ombre sulla nuova proprietà a destare l’allarme, suonato soprattutto dai tifosi della Curva Est, in un calcio che non si dà briga di indagare il fenomeno delle vertiginose compravendite tra club nelle leghe minori
Altri acquirenti all’orizzonte. Le ultime notizie sul futuro del Rimini Football Club parlano di tre nuovi gruppi interessati. Di nomi non ne circolano, ma non è certo l’alone di mistero a peggiorare le prospettive di una stagione calcistica già ricca di ombre. Che vede il club romagnolo al centro di troppe trame e impossibilitato a vivere una vita normale. Per il momento la situazione è appesa alle decisioni del legale rappresentante della società, Antonio Buscemi, nominato dal tribunale di Mil