Le gerarchie tradizionali sono state messe in crisi, nuovi poteri provano a consolidarsi. Sarà un anno decisivo per il nostro calcio, con il rischio di rimanere fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva

L’anno dei poteri deboli. La novantaquattresima edizione a girone unico del campionato di Serie A parte con un vuoto di gerarchia che non si sa ancora se sia pregio o smarrimento. Ti guardi intorno in cerca della nobiltà tradizionale e scorgi un traffico da passaggio d’epoca. Li chiamavano poteri forti. Ma adesso che la Forza non è più con loro, ci scopriamo tutti un po’ disorientati. Forse con addosso qualche linea di sindrome di Stoccolma, scambiata per una febbriciattola fuori stagione.

Dopo il Ventennio

In fondo c’è anche da capirlo, questo smarrimento. Basta guardarsi indietro, fissando la linea di partenza sull’avvio del Ventunesimo secolo. A quell’altezza, fatta eccezione per il rapido biennio segnato dagli scudetti delle due romane, si apre un ventennio e passa di oligopolio.

Dalla stagione 2001-02 alla stagione 2021-22 sono stati ventuno campionati vinti soltanto da tre squadre: Inter, Juventus e Milan. Il Ventennio delle Strisciate, come lo si etichetterebbe con un linguaggio da Curva Facebook. Una competizione bloccata, con nel mezzo pure il filotto dei nove scudetti consecutivi juventini.

E invece, è proprio il caso di dire, “un giorno all’improvviso” le cose cambiano. Nelle ultime tre stagioni lo scudetto viene vinto due volte dal Napoli. Che dal canto suo ne aveva vinti altrettanti nei primi novantasette anni di storia, e che invece adesso entra nell’anno del centenario da società leader del calcio italiano. Un mondo rovesciato, qualcosa da considerarsi alieno fino a soltanto un anno fa.

Ma in questa estate 2025, succede esattamente questo. E non è soltanto il Napoli. C’è che l’ultima edizione della Coppa Italia è stata vinta dal Bologna, a oltre quarant’anni dal successo precedente. E che l’ultima coppa europea portata in Italia, l’Europa League 2023-24, è opera dell’Atalanta. Tutte forze nuove e in ascesa del nostro calcio. Mentre le tre del Ventennio, quelle che sognavano una Superlega in cui avrebbero occupato le ultime tre posizioni in classifica, provano adesso a scongiurare il disarmo esibendo una frenesia da riarmo.

Le tre strisciate: Inter, Juve e Milan

L’Inter, che incautamente era stata candidata a un nuovo triplete, esce da un’annata “zeru tituli” nonostante la partecipazione a cinque competizioni (con annessa umiliazione in finale di Champions) e si affida a un allenatore, Christian Chivu, che non sollecita pulsioni carismatiche.

La Juventus si presenta alla quinta stagione consecutiva senza scudetto sulla maglia, dopo essersi messa alle spalle il deficitario biennio firmato da Cristiano Giuntoli. Il nuovo corso dirigenziale, affidato a Damien Comolli, è l’ennesima ripartenza che consegna la panchina a un ex traghettatore confermato più per necessità che per convinzione: Igor Tudor.

E infine il Milan, che per quest’anno non farà le coppe europee (altro disastro dirigenziale cui è possibile associare un nome e un cognome: Zlatan Ibrahimovic), e che per cercare il rilancio si affida a un allenatore-amuleto che per l’intera stagione scorsa è rimasto fuori dalla mischia: Massimiliano Allegri.

E le romane

Né, se si guarda agli altri club metropolitani, i motivi di incertezza si azzerano. Per esempio, si prenda come riferimento le romane. Che, oltre a anticipare l’oligopolio Inter-Juventus-Milan degli anni successivi, vincendo i primi due scudetti del Ventunesimo secolo interrompevano il duopolio animato da Juventus e Milan a partire dalla stagione 1991-92 (giusto per avere un’idea di quanto aperto sia stato il nostro massimo campionato, per oltre trent’anni).

Sul versante Roma, il neo allenatore Gianpiero Gasperini si lamenta quotidianamente per un rafforzamento della squadra che gli pare inadeguato. A Bergamo era abituato a veder immediatamente soddisfatta dai Percassi ogni richiesta. Adesso la prospettiva è cambiata, con una piazza esageratamente grande, pressioni decuplicate e una proprietà americana discretamente assente.

Quanto alla Lazio, le cose vanno anche peggio. Il blocco imposto al calciomercato estivo, causa mancato rispetto dell’indice di liquidità fissato dalla Figc, è una secchiata di vernice sul senatore Claudio Lotito e sulla sua immagine da oculato manager che proprio grazie alla gestione della Lazio è stata ampiamente narrata. Ma quel blocco è stato un colpo ancor più basso per Maurizio Sarri, che ha accettato di tornare sulla panchina laziale senza essere avvisato di dover lavorare su un gruppo bloccato e invecchiato di un anno. «Tutto molto italiano» avrebbe detto Stanis La Rochelle in “Boris”. Quel poco di italiano che rimane, aggiungiamo.

Un mappamondo

Ai nastri di partenza della Serie A 2025-26 si presentano undici club sotto proprietà straniera e nove sotto proprietà italiana. Fra queste ultime vengono conteggiate pure quelle che hanno all’estero la cabina di controllo. Anche nelle categorie inferiori il numero di proprietà non italiane comincia a farsi rilevante.

Nonostante la perdita di competitività e di prestigio (o forse proprio in ragione di questo, e del modico prezzo che ne deriva per comprare un club), il nostro calcio continua a essere appetibile per le proprietà straniere. Che non sono tutte uguali. Possono arrivare con grandi progetti e provare a realizzarli, come succede a Bologna, Como e Firenze.

Ma possono essere anche entità impalpabili come a Verona, o lasciare intatti gli equilibri esistenti come a Bergamo. Rimane costante la tendenza ad accoglierne l’arrivo come se fosse una manna, ciò che testimonia una verità ormai incontrovertibile: si è praticamente dissolta la presenza di un capitalismo italiano disposto a investire nel nostro calcio. E in attesa di capire se si sia anche dissolta la presenza di un capitalismo italiano tout court, non si può che rimanere in attesa di sapere se questa nuova stagione porterà delle novità di sostanza.

I nostri club cercano di uscire dall’angolo di una perdita di competitività internazionale che gli altalenanti risultati delle ultime stagioni hanno soltanto attenuato. E sullo sfondo rimane il timore (ch’è quasi terrore) di vedere la nazionale azzurra che manca per la terza volta consecutiva la qualificazione alla fase finale dei mondiali (appuntamento in Canada-Messico-Usa per giugno-luglio 2026).

Si scopre così che, nel mezzo di tutto questo rimescolamento, sarà un anno cruciale. Ma pare che molte fra le componenti del nostro calcio non lo abbiano capito. Gli arbitri spiegheranno in pubblico le decisioni cambiate al Var, ma al Meazza lo faranno in assenza dei gruppi ultras che minacciano di disertare gli spalti causa boicottaggio subìto dalle rispettive società. E intanto le nostre squadre continuano a rifornirsi sul mercato estero, prendendo spesso calciatori di dubbio talento.

L’emblema di tutto ciò sta nel confronto fra la partenza del diciottenne difensore Giovanni Leoni, che lascia Parma per approdare al Liverpool, cui fa da contraltare l’arrivo del quarantenne Luka Modric al Milan. E la cosa davvero drammatica sta non tanto nel confronto, quanto nel fatto che il quarantenne croato, nella Serie A attuale, farebbe la differenza anche se giocasse in ciabatte. Buon campionato a tutte e tutti.

