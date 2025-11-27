Che valore ha una vittoria se non è riconosciuta dagli avversari: quelli che rifiutano il “pasillo de honor"

In Argentina i giocatori dell’Estudiantes si sono voltati di spalle durante l’iconica passerella. Il motivo? Il Rosario Central ha vinto un titolo, quello di “Campione della Liga”, stabilito pochi giorni fa a tavolino e assegnato a chi totalizza più punti tra Apertura e Clausura. Non è la prima volta nella storia dello sport che il rito della celebrazione dei vincitori si trasforma si rovescia e diventa teatro di disobbedienza

Da oggi Rosario non sarà più solo il luogo dove è nata la leggenda de La Pulga, Lionel Messi. Sarà anche il luogo in cui c’è chi ha simbolicamente e letteralmente voltato le spalle per protesta, sempre legata al sacro Dio pallone. Siamo agli ottavi di finale del Clausura, uno dei due tornei semestrali che caratterizza il calcio argentino: di fatto non c’è una singola stagione sportiva, ma due “minicampionati”’ - Apertura e Clausura - con gli stessi club partecipanti e due titoli distinti. Questo