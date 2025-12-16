dallo “Shakhter” Donetsk allo “Zarya” Luhansk

Club cloni e tornei fantoccio: così l’occupazione russa invade anche il calcio ucraino

Lucio Palmisano
16 dicembre 2025 • 17:42

Campionati organizzati nei territori occupati e società, iscritte nelle serie minori russe, che storpiano i nomi delle più importanti squadre ucraine: Kiev denuncia da tempo «una minaccia per il nostro ecosistema calcistico, ma anche per le norme e i principi sostenuti dalla stessa Uefa». Ma l’inazione rischia di legittimare l'occupazione, mentre i problemi logistici legati alla guerra non risparmiano nemmeno questi club

Legittimare il proprio controllo territoriale anche attraverso il calcio. Questa è la tattica che la Russia persegue ormai da anni in Ucraina, attraverso la creazione di club cloni delle più importanti società professionistiche ucraine e di campionati amatoriali legati al calcio russo. Una vera e propria annessione che la Federcalcio di Kiev, la Ukrainian association of football guidata dall’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko, da tempo cerca di fermare. Club cloni Lo scorso ottobre, inf

Pugliese a Milano. Laureato in Relazioni internazionali, è giornalista professionista dal 2021 e si occupa di esteri, soprattutto Unione europea, e ambiente. Ha collaborato con Linkiesta e Il Fatto Quotidiano, oggi per Sky Tg24