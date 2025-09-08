Alto 1,99 centimetri, 21 anni, Niang non è solo un atleta di talento, ma è un simbolo di determinazione e consapevolezza. Pochi mesi fa lo hanno selezionato nel draft dell’Nba, ma la stagione che sta per iniziare la giocherà con la maglia della Virtus

Saliou Niang vive di certezze. Beato lui. «Da Eurobasket esco sicuramente più forte», ha detto. L’Italia del basket ha i sogni in pezzi. Si sono infranti sulla classe e la forza di Luka Magic Doncic e della sua Slovenia. Un Europeo finito sul più bello.

Ma niente azzurro tenebra, qui non ci sono drammi. La nazionale ha scoperto un talento, un ragazzo che darà soddisfazioni. È Niang, la nota più bella di questo percorso che si è interrotto agli ottavi di finale. «Contro Doncic la mia fiducia mi ha aiutato molto», ha detto. Pochi mesi fa lo avevano selezionato nel draft dell’Nba, il meglio del meglio del basket.

La stagione che sta per iniziare la giocherà invece con la maglia della Virtus addosso. Un colpo, l’avevano definito a Bologna. Avevano ragione. Con la squadra campione d’Italia, Niang giocherà Lba ed Eurolega. Per trovare una dimensione più ampia, più forte. E pensare poi di volare negli States. Ce la dà lui l’America.

La sua storia

Alto 1,99 centimetri, 21 anni, Niang non è solo un atleta di talento, ma è un simbolo di determinazione e consapevolezza. Un ragazzo d’oro. I compagni lo adorano, gli avversari lo rispettano. Non una cosa da poco quando sei così giovane. «Il segreto? Mai dimenticare da dove vengo, ricordare sempre perché lo faccio».

Da dove viene e chi lo ha visto crescere. Era il 2018 quando Federico Politi, allora alla Fortitudo, lo scoprì a Mandello del Lario. Magro, braccia infinite, occhi di chi vede il canestro prima degli altri. Cantù e Treviso lo volevano, Milano lo mise alla prova. A Bologna arrivò con calzettoni Olimpia, al primo allenamento si presentò così. Ma nel giro di poche settimane divenne il leader degli under15, poi degli under17. Una carriera in ascesa. Fin da piccolo.

«Ha la capacità di adeguarsi subito – ha ricordato Politi –, per me Niang è un predestinato». Il Senegal lo ha visto nascere, l’Italia lo ha cresciuto. Niang ha raccontato spesso il suo viaggio e la sua scelta tinta d’azzurro. «Sono arrivato a due anni, è giusto giocare per questa maglia». Una maglia che all’ultimo Europeo è sembrata stargli bene. Una famiglia normale alle spalle: padre camionista, madre casalinga, sorella barista. Sacrifici silenziosi che hanno fatto sbocciare il talento. Lui ricambia con riconoscenza.

Ma il cammino non è stato diritto. Nel ritiro con la prima squadra, a 16 anni, si ruppe tre legamenti della caviglia. Due anni di fatica, di dubbi, di dolore nascosto persino ai genitori per non ferirli. «Momenti che ti cambiano la vita», ricorda Politi. Niang ne uscì più forte.

Poche settimane fa, contro la Spagna, il destino sembrava dovergli fare un’altra imboscata. Salto, rimbalzo in difesa, e ricaduta sulla caviglia. Una distorsione che ha portato Niang a saltare la sfida contro Cipro e a giocare quella contro la Slovenia: sappiamo tutti com’è andata. A Trento, nel 2023, la svolta.

All’inizio applaudiva da bordo campo. Poi coach Galbiati lo provocò: «Hai le palle?». «Sì», rispose lui. Quella sera debuttò da titolare in Eurocup. Non è più uscito dal parquet. Giocatore duttile, esplosivo nell’uno contro uno, deve aggiungere pericolosità nel tiro da fuori. Ma ha già ciò che conta: umiltà, costanza, resilienza. «Mai una parola fuori posto, mai un lamento», ha raccontato un altro dei suoi ex tecnici, Stefano Comuzzo. È la sua forza: lavorare in silenzio.

Il futuro è adesso

Tifa Juventus, ammira Kevin Durant. Ha subito un episodio di razzismo a scuola, reagendo con dignità. «L’Italia mi ha cresciuto, voglio renderla orgogliosa». Ora lo attende la Virtus campione d’Italia. Politi sospira dall’altra metà della città del basket: «Un po’ mi rode vederlo lì, ma potrò stargli vicino». A Bologna uno come Niang serviva come il pane. E il suo lavoro in nazionale ha fatto brillare gli occhi a molti.

La nuova avventura comincia sulle note di un sogno americano che ha radici solide. Infatti è Cleveland che lo ha scelto al draft Nba. Niang stesso, dopo la chiamata, ha voluto guardarsi indietro: «Voglio ricordare quel bambino che si è innamorato del basket. Non sarei arrivato fin qui senza la mia famiglia. A loro va il mio grazie». Ma il futuro è adesso. Anzi, è già cominciato.

