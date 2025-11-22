San Siro, cent’anni di gratitudine: le nostre emozioni sotto le macerie

Elias Canetti, il saggista di Massa e potere, sostiene che gli stadi assorbono le emozioni di cui sono stati casa. Abbatterne uno è in qualche modo abbattere la memoria. E da ora a quando Milano avrà un nuovo stadio ogni derby, ogni concerto, ogni partita altro non saranno che una puntata di una lunga e dolorosa last dance. È inevitabile domandarsi che ne sarà di quella memoria