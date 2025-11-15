Sci, De Chiesa e l’urgenza sicurezza: «Troppa omertà su Matilde Lorenzi»

Artista dello slalom speciale, 12 podi in Coppa del mondo, da commentatore tv è simbolo di chiarezza e onestà. Ma non risparmia critiche. «Non ci raccontino che è morta per una facciata in pista», dice a proposito della riapertura dell’inchiesta su Lorenzi. «Come può esserci una palizzata di legno in una curva di discesa fuori dal tracciato negli allenamenti sui ghiacciai?». E racconta del colpo di pistola che, nel 1978, lo ha quasi ucciso: «Ho sbagliato: per 46 anni mi sono tenuto un peso enorme per salvare chi era coinvolto»