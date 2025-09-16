Lo sci e la morte di Matteo Franzoso, Rocca: «Allenamenti solo dove è garantita la sicurezza»

L’ex campione di slalom Giorgio Rocca: «Agli atleti si chiede di sciare bene, e il più velocemente possibile. Non possono essere loro a preoccuparsi di come e dove lo fanno». Perché questo sport non muoia serve prendere atto del progresso dei materiali, che consentono velocità sempre più elevate, e mettere davvero in sicurezza i tracciati. «Ciò che è accaduto in Cile non sarebbe mai successo in Coppa del mondo: è il momento di scegliere 3-4 piste al mondo per tutte le Nazionali e stabilire i requisiti minimi perché una pista ospiti gli allenamenti»