Se lo sport è sempre meno “giovane”. Convertire l’agonismo in bene comune

Gli italiani non cercano il semplice esercizio o l’attività motoria, ma gare, tornei, campionati. Negli ultimi cinque anni le categorie over 35 hanno registrato una crescita a doppia cifra, con incrementi stimati intorno al 20‑25 per cento nelle principali federazioni
La legacy (eredità) è la parola chiave, il passepartout con cui il Comitato organizzatore di ogni Olimpiade apre le casseforti dei finanziamenti. Nel linguaggio ufficiale, come ha ribadito la Fondazione Milano-Cortina, essa significa lasciare infrastrutture riutilizzabili, creare impatto sociale e culturale, favorire trasformazioni urbane e territoriali, rispettare la sostenibilità ambientale. La legacy è la giustificazione della spesa, la motivazione dell’impegno economico, la cornice retorica