Se lo sport è sempre meno “giovane”. Convertire l’agonismo in bene comune

La legacy (eredità) è la parola chiave, il passepartout con cui il Comitato organizzatore di ogni Olimpiade apre le casseforti dei finanziamenti. Nel linguaggio ufficiale, come ha ribadito la Fondazione Milano-Cortina, essa significa lasciare infrastrutture riutilizzabili, creare impatto sociale e culturale, favorire trasformazioni urbane e territoriali, rispettare la sostenibilità ambientale. La legacy è la giustificazione della spesa, la motivazione dell’impegno economico, la cornice retorica