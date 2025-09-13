Da specialista dei muri ha vissuto l’estasi del nuovo ciclo De Giorgi: campione d’Europa nel 2021 e del mondo nel 2022. Poi la sospensione dall’attività agonistica, gli interventi chirurgici, il recupero, fino al rientro. «Nessuna rivincita, o forse sì, contro il mio cuore. La Polonia un passo davanti a tutti, ma i dettagli faranno la differenza. Invidia per le ragazze di Velasco? No, siamo entrambi un traino. E la punta di un movimento che pulsa»
Simone Anzani, leggerezza e responsabilità: «Siamo ai Mondiali per arrivare in fondo»
13 settembre 2025 • 20:49
Da specialista dei muri ha vissuto l’estasi del nuovo ciclo De Giorgi: campione d’Europa nel 2021 e del mondo nel 2022. Poi la sospensione dall’attività agonistica, gli interventi chirurgici, il recupero, fino al rientro. «Nessuna rivincita, o forse sì, contro il mio cuore. La Polonia un passo davanti a tutti, ma i dettagli faranno la differenza. Invidia per le ragazze di Velasco? No, siamo entrambi un traino. E la punta di un movimento che pulsa»