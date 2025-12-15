Deromedis: «Lo ski cross italiano è partito dal nulla. Milano-Cortina e Coppa del mondo, ora si può»

Il campione si racconta dopo la storica doppietta con Zorzi in Coppa del mondo: «Alle Olimpiadi in casa posso andare a medaglia, sarebbe la prima per un italiano. La mia soddisfazione maggiore è fare risultati sapendo di possedere meno mezzi degli altri, far crescere questa disciplina è stata la mia ragione di vita. Ora serve un circuito nazionale che permetta ai giovani di potersi confrontare tra di loro»

Con il botto. È iniziata così la nuova stagione di Coppa del mondo per l’Italia dello ski cross. Sulle nevi francesi della Val Thorens, Simone Deromedis ed Edoardo Zorzi hanno chiuso gara-1 rispettivamente al primo e secondo posto, siglando una storica doppietta. Mai prima d’ora due azzurri si erano ritrovati fianco a fianco in una big final del massimo circuito della disciplina, che fa parte dello sci freestyle. Deromedis ha poi replicato il giorno successivo, terminando gara-2 in seconda posiz