Lezioni dal fallimento di Sky Sports Halo: non servono canali per le donne, ma un racconto dello sport davvero inclusivo

In una sola settimana il nuovo canale di Sky Sports pensato per le fan femminili è sbarcato su TikTok e poi ha chiuso tra le polemiche, con le scuse dell'emittente britannica. Il motivo? Era un concentrato di meme pensati per collegare lo sport a uno stereotipato mondo femminile principesco e bambinesco. Calligaris (Giulia Giornaliste e vicaria nazionale di Ussi): «Una fiera del bias con stereotipi vecchi, ma ghettizzare le ragazze sui social attira solo altro sessismo»

C’è chi già lo dichiara uno dei più grandi fallimenti nella storia del marketing sportivo, di certo è stato uno dei più veloci. È bastata meno di una settimana infatti perché Halo, il nuovo canale TikTok di Sky Sports pensato per le fan femminili, sbarcasse sulla piattaforma e chiudesse con tanto di scuse da parte dell'emittente britannica. Niente di questo nuovo lancio è piaciuto al pubblico a cui era indirizzato, ma non solo: il canale, che è ancora attivo al momento, ma i cui video sono stati