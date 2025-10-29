Spalletti alla Juventus, il mondo al contrario. Sperando non finisca come Nietzsche

Finisce l’agonia (e il lamento) per il tecnico-filosofo toscano dopo la delusione con la Nazionale, dove ha sbagliato strategia e linguaggio. Eppure la sua vita nova calcistica con la Signora non sarà facile. Oltre a cucire un tailleur che stia bene ai vari Yildiz, Vlahovic e Koopmeiners, dovrà parlare come un fumetto, basta Shakespeare a uomo e Machiavelli a zona: i ragazzi oggi sono meno predisposti a un allenatore padre, preferiscono l’amico. L’arrivo sulla panchina che fu di Conte è anche l’emblema del nord contro il sud