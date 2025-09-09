Spinto dalle sue oligarchie, il più grande paese islamico del mondo è pronto alla scalata. Gli investimenti in MotoGp sono noti, con un Gp e la sponsorship con il team di Valentino Rossi, come quelli nel calcio con la famiglia Hartono che ha acquistato il Como. Ora si aggiunge un tentativo di ospitare la Formula 1 e le Olimpiadi 2036 (in una metropoli che ancora non esiste). Se Thohir, ex proprietario dell’Inter e oggi dell’Oxford, è stato un precursore, ora altri club e tornei iniziano ad attrarre investimenti importanti dal paese

Non è ancora un nome entrato nell’immaginario collettivo, quello di Nusantara. La città, del resto, è ancora in costruzione, nonostante sia, in pectore, la futura capitale e sia stata inaugurata in pompa magna, anche se si è trattato sostanzialmente di folklore, un anno e spiccioli fa. Nusantara è una metropoli che non è, ma sarà, almeno nelle intenzioni e nei faraonici progetti del governo dell’Indonesia, la capitale di domani, il centro del potere che sostituirà Giacarta, 1.200 chilometri più a nord e su un’isola diversa, con in mezzo il Mar di Giava.

Parrebbe una follia, se non fosse che, nell’ultimo quarto di secolo, i progetti faraonici di questo tipo – città periferiche diventate capitali, come la kazaka Astana, o luoghi inesistenti destinati a diventare resort di lusso, come la saudita Trojena, che ospiterà i Giochi invernali del 2029 – non siano poi così rari in certe aree del mondo. Ecco, allora, Nusantara, che appunto non esiste, ma è tra le candidate, allo stato dell’arte, per ospitare le Olimpiadi del 2036.

Sia chiaro: non le otterrà, perché l’India, che ha candidato Ahmedabad, ha un notevole vantaggio, e tra le altre candidate oggi figurano Doha, Istanbul e Santiago (e ci proverà anche l’Egitto), ma in fondo, attualmente, non è il buon fine ciò che conta. Ciò che conta è esserci, è cominciare a far sì che la bandiera indonesiana si renda riconoscibile negli ambienti dello sport globale.

Il gigante dormiente

L’Indonesia, infatti, sta puntando a inserirsi, con la spinta delle sue oligarchie, tra i portatori di interesse, a livello non tanto di risultati sportivi, quanto di potenziale economico, e qui si parla di investimenti, di sponsorizzazioni, di proprietà di club, di assegnazioni di competizioni e di tutto ciò che si può ottenere, a livello di immagine proiettata, quando si entra da protagonisti nel mercato dello sport.

Il paese, del resto, è un gigante che dà l’idea di essere pronto a destarsi sotto questo aspetto, favorito dalle disponibilità di Indonesia Investment Authority e del fondo sovrano Danantara, da una crescita economica che si attesta al 5 per cento annuo, dalla possibilità di essere una fonte di approvvigionamento alternativa alla Cina e da previsioni che la vedono tra le cinque maggiori economie globali entro il 2050.

Si parla di uno stato di oltre 260 milioni di abitanti, il quarto più popoloso al mondo – nel quale oltre il 50 per cento degli abitanti ha meno di 40 anni, e il più grande paese musulmano, con tassi di povertà elevati (il 40 per cento della popolazione vive con meno di 5 dollari al giorno e le disuguaglianze sociali sono in continuo aumento), ma con una manciata di miliardari dalle ricchezze sconfinate e diverse aziende statali che, in virtù della rilevante presenza di risorse naturali, possono permettersi notevoli investimenti di carattere propagandistico.

Così, se tra i privati quello dei fratelli Hartono è diventato, da qualche tempo a questa parte, un nome decisamente noto nel mondo del calcio italiano ed europeo per ciò che sta accadendo con il Como, tra le aziende statali ce n’è una che ha iniziato a investire in maniera significativa nel motorsport, e più precisamente nel motociclismo: Pertamina, colosso del settore petrolifero indonesiano, attraverso uno dei suoi marchi, nel 2023 è diventata il title sponsor del team Vr46 Racing, la scuderia fondata da Valentino Rossi che partecipa alla MotoGp. Sebbene mai confermate in via ufficiale, le cifre dell’accordo parlano di 20 milioni per tre anni, e a tutti gli effetti si tratta di un investimento notevole per il Motomondiale, che dal 2022 – dopo un paio di comparsate nel 1996 e nel 1997 – fa regolarmente tappa proprio in Indonesia, sul circuito di Mandalika (inaugurato nel 2021 e costruito appositamente per entrare nel giro giusto), nel Gran premio sponsorizzato dalla stessa Pertamina.

Ecco: dopo le due ruote, si punta già alla Formula 1, a partire dal 2027, con il progetto di un altro circuito da costruire a Pantai Indah Kapuk Dua, alias Pik2, futuro (sì, futuro: in quelle aree è sempre al domani che si guarda) resort di lusso poco a nord di Giacarta.

L’interesse politico

Anche qui, alla base del progetto, c’è una commistione pubblico-privato tipica delle oligarchie, e del resto, quando si parla degli Hartono e della loro holding multiforme, sarebbe opportuno tenere presente i loro stretti collegamenti con il centro del potere indonesiano, vicini all’ex presidente Joko Widodo, l’homo novus che nel 2014 vinse le elezioni superando, lui non proveniente dall'establishment né da ambienti militari, il generale Prabowo Subianto.

Quest’ultimo è l’attuale presidente indonesiano, ma da tempo non era più rivale di Jokowi – così è conosciuto Widodo – che ne ha anche sostenuto la candidatura, pur avendo presentato il suo partito un nome diverso. Dinamiche politiche note da più parti ma che, attualmente, rischiano di scoppiare, considerando le proteste popolari che, proprio in questi giorni, stanno incendiando Giacarta, seguite dal duro intervento della polizia.

Aspetti da tenere in considerazione e monitorare ma che, in merito alla strategia di visibilità, non cambiano la sostanza di un paese che, a livello calcistico, aveva intrattenuto rapporti eccellenti con Gianni Infantino, al punto da riuscire a evitare qualsiasi tipo di squalifica o sanzione dopo una gravissima tragedia allo stadio di Malang (dove, nel 2022, oltre 180 persone morirono nella calca venutasi a creare dopo un’invasione di campo e a causa delle inadempienze della sicurezza) e addirittura vedersi assegnare e confermare il Mondiale Under 20 del 2023.

Ecco: lì è arrivato lo scontro, perché la Fifa aveva deciso, pochi mesi prima, di revocarne l’organizzazione al paese. Il motivo? La riluttanza degli organizzatori a permettere la partecipazione a Israele. Va da sé che oggi, con il vento che inizia a cambiare anche all’interno della federazione internazionale, quello sgarro è considerato acqua passata.

Riecco Thohir

Difficile pensare, anche perché i piani ci sono, che l’Indonesia non punti anche al Mondiale di calcio, verosimilmente al primo degli anni Quaranta, in conseguenza di questa sua nuova presenza tra i grandi foraggiatori dello sport, destinata ad aumentare, e di un eccellente rapporto con l’Arabia Saudita (uno dei motivi per i quali l’Indonesia non si è candidata già ai Mondiali 2034, consentendo un’assegnazione pressoché d’ufficio ai sauditi, senza bisogno del classico processo di assegnazione).

In questo senso, tra le figure più importanti spicca quella di Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, una sorta di testa di ponte, già ministro delle Imprese statali dell’ultimo governo di Jokowi (ruolo assai considerevole: le Bumn, le compagnie statali indonesiani, finanziano di fatto lo sport locale), è stato confermato da Subianto; nel contempo è anche presidente della federcalcio indonesiana – per la quale, a forza di naturalizzazioni, sta rafforzando la Nazionale – e co-proprietario dell’Oxford City, nella Championship inglese.

Unendo i puntini, il disegno che ne esce appare già piuttosto delineato.

