Se conta solo il ranking Atp: nessuna rivoluzione salverà la Coppa Davis

Si può salvare la Coppa per Nazionali o ci si deve rassegnare al fatto che il tennis chiude baracca con le Finals e tanti saluti? Ogni anno fioccano le defezioni (le ultime per l’Italia sono quelle di Musetti e Sinner), soprattutto perché non assegna punti. Alcaraz propone di giocarla ogni due anni, Jannik di ripristinare le partite in casa a e fuori con semifinali a inizio anno e finali alla fine. Ma la sensazione è che niente riuscirebbe a invertire una tendenza in cui a comandare, oltre ai soldi, è il ranking Atp