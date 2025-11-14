Se conta solo il ranking Atp: nessuna rivoluzione salverà la Coppa Davis

Si può salvare la Coppa per Nazionali o ci si deve rassegnare al fatto che il tennis chiude baracca con le Finals e tanti saluti? Ogni anno fioccano le defezioni (le ultime per l’Italia sono quelle di Musetti e Sinner), soprattutto perché non assegna punti. Alcaraz propone di giocarla ogni due anni, Jannik di ripristinare le partite in casa a e fuori con semifinali a inizio anno e finali alla fine. Ma la sensazione è che niente riuscirebbe a invertire una tendenza in cui a comandare, oltre ai soldi, è il ranking Atp
Torino - Chissà cosa sarebbe successo al barone Gottfried Von Cramm se, agli inizi di luglio del ’37, dopo aver perso la finale di Wimbledon contro Don Budge, avesse annunciato al suo capitano Heinrich Kleinschroth che non avrebbe risposto alla convocazione per la Coppa Davis, in quanto stanco. E fors’anche spaventato (si fa per dire) dalla possibilità di ri-perdere contro Budge. È abbastanza prevedibile che avrebbe anticipato (lui che era già ampiamente tenuto d’occhio dalla Gestapo per la sua