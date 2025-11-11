bolelli e vavassori già qualificati alle semifinali delle Atp Finals

La strana sorte del doppio: il lato più spettacolare del tennis che i big continuano a snobbare

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono già qualificati alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Nessuna coppia italiana ci era mai riuscita nella storia del torneo (FOTO ANSA)
Piero Valesio
11 novembre 2025 • 18:58Aggiornato, 11 novembre 2025 • 19:00

Tra chi ritiene che sia riservato a chi non trova spazio nel singolare e chi ne fa una questione di montepremi, i grandi nomi non prendono neanche in considerazione l’idea di programmare la loro stagione iscrivendosi a gare di doppio. Fanno eccezione solo la Davis e le Olimpiadi, dove c’è in gioco l’orgoglio nazionale. Così questa specialità rimane relegata a protagonisti circensi o a fine carriera. Sembra quasi che, nel mito dell’uomo forte al comando, giocare in due e cercare un senso del “noi” abbia sempre meno appeal

Torino - Peter Fleming non ha scoperto la penicillina, quello era Alexander. Ma pure lui ha portato benessere, ai tempi suoi. Quelli in cui era un re del doppio e al suo fianco aveva John McEnroe. Il suo era un ruolo che è razionalmente impossibile definire defilato: se ti defili nel doppio nel migliore dei casi ti esponi a figuracce bibliche. Era per definizione investito del ruolo di angelo del focolare, di spalla a tratti minimale di tanto creativo compagno. «John è stato senza dubbio il migl

