Mani che tentano di rubacchiare nelle sacche dei tennisti, presenze indesiderate e moleste che mettono paura e ansia alle giocatrici, finti tifosi che appaiono molto calorosi e invece sono disturbatori di professione nel sottobosco del betting “live”: gli episodi iniziano a diventare troppi. E nei tornei minori, complice la minore attenzione mediatica, la situazione è ancora più grave

Mani furbe che tentano di rubacchiare nelle sacche dei tennisti, presenze indesiderate e moleste che mettono paura e ansia alle giocatrici, finti tifosi che appaiono molto calorosi e che invece sono disturbatori di professione nel sottobosco delle scommesse illegali.

Agli Us Open di New York il tentativo di furto ai danni di Jannik Sinner, al termine dell’ottavo di finale vinto contro Aleksandr Bublik, può essere derubricato come episodio sporadico pur nella sua gravità. Il fuoriclasse italiano sta firmando palline e foto a bordocampo quando un giovane allunga le mani e cerca di aprire la cerniera del borsone che Jannik tiene sulla spalla. Viene immediatamente fermato e redarguito dalla sicurezza di Flushing Meadows, con relativo stupore dello stesso Sinner per la bassezza del gesto che è da stigmatizzare. Volendo cercare una spiegazione, possiamo trovarla nell’eccessivo livello di fanatismo che ormai circonda una superstar mondiale come l’altoatesino.

Da Seles al caso Raducanu

Totalmente diversi, più gravi e pericolosi, sono gli episodi che il tennis deve affrontare in termini di sicurezza. Sono passati trenta anni dalla terribile coltellata inferta a Monica Seles, all’epoca nel 1993 era la numero uno del mondo, impegnata al torneo di Amburgo contro la bulgara Maleeva. L’aggressione dello squilibrato Gunter Parche, ossessionato dalla connazionale Steffi Graf tanto da volerne mettere fuori gioco proprio la rivale principale, ha segnato un punto di non ritorno, per il trauma fisico e il devastante danno emotivo della campionessa serba naturalizzata americana, ma anche perché ha portato a un totale ripensamento della sicurezza nel tennis.

È aumentata la presenza di bodyguard intorno ai giocatori all’interno degli stadi e intorno ai campi, introdotte telecamere a circuito chiuso attive 24 ore su 24, sono stati adottati protocolli più rigorosi anche per gli spostamenti degli atleti. Ma tutto ciò, evidentemente, non basta ad arginare le potenziali minacce. Il fenomeno dello stalking ai danni delle tenniste è tornato di inquietante attualità.

Lo scorso febbraio a Dubai la britannica Emma Raducanu è scoppiata a piangere nel bel mezzo del suo match contro Karolina Muchova, una crisi isterica che aveva una motivazione precisa. Aveva notato sugli spalti lo stesso uomo che continuava a tormentarla nei tornei precedenti di Singapore e Doha, con richieste di foto e autografi. Il giorno prima le aveva consegnato una lettera in cui le chiedeva un appuntamento al bar per fare un selfie. Allo stalker della 22enne britannica è stato imposto un ordine restrittivo.

Yulia Putintseva ha interrotto il match del suo primo turno a Wimbledon per chiedere l’allontanamento di un «tizio pericoloso e pazzo che credo abbia pure un coltello». I casi si susseguono, l’ultimo nei giorni scorsi agli Us Open con la ceca Karolina Muchova turbata, fin quasi a piangere, dalla presenza dell’ex fidanzato che continua a farsi vedere ai tornei. Era seduto davanti a lei nel match del secondo turno contro la romena Cirstea. Preoccupazioni che coinvolgono tutte, Iga Swiatek e Arina Sabalenka continuano a pretendere una maggiore attenzione.

È pur vero che nel tennis, rispetto ad altri sport, i tifosi possono avvicinarsi con più facilità ai propri idoli. C’è sempre la possibilità di trovarsi faccia a faccia con qualcuno che abbia cattive intenzioni, il pericolo è maggiore in quei tornei minori che non possono disporre di ingenti misure di controllo. L’anno scorso l’inglese Katie Boulter ha dichiarato di essere stata inseguita in auto, dopo esser uscita da Wimbledon, da uno sconosciuto. Recentemente a Parigi durante il Roland Garros sempre Boulter ha svelato di ricevere minacce di morte ogni qualvolta viene sconfitto il fidanzato collega australiano Alex De Minaur.

Disturbatori reclutati online

Proprio quest’episodio di stalking entra in correlazione con un’altra grande questione di attualità che sta affliggendo il tennis, quella relativa alla piaga delle scommesse illegali. Doverosa la netta distinzione con il settore delle scommesse assolutamente legali che ha ridefinito i modelli di business: è ormai una risorsa economica strategica che incide profondamente sul mercato economico e sportivo. Nel tennis l’ATP ha stipulato un accordo quinquennale con l’agenzia di scommesse Sportradar e così ha fatto il circuito femminile (WTA) con FanDuel. Nelle finalità degli accordi, si leggono gli scopi: aumentare l’engagement degli spettatori, migliorare la fornitura di dati e dei diritti dello streaming.

Tutto sotto controllo? Nemmeno per idea. Continuiamo ad assistere ad azioni deliberate di disturbo: giocatori che durante un match vengono insultati, aggrediti verbalmente, persone che parlano apposta ad alta voce mentre un tennista è impegnato al servizio, continui fischi tra la prima e la seconda palla di servizio.

La situazione peggiore è nei tornei minori dei circuiti Challenge e ITF, dove i disturbatori si sentono più liberi di agire come impuniti. Ai recenti Internazionali di Roma l’australiano Alex De Minaur, che sfidava l’azzurro Luca Nardi, ha dovuto chiedere l’intervento del giudice di sedia per arginare l’escandescenza di due tizi che continuavano a importunarlo. Sempre a Roma la danese Claura Tauson, impegnata contro Mirra Andreeva, si è spazientita contro uno pseudo-tifoso che in modo becero esultava per un suo doppio fallo.

Guardando il video dell’episodio si scopre che è lo stesso individuo poi presente a luglio a Wimbledon, insieme a un presunto complice, sul campo numero 2 durante l’ottavo di finale di Flavio Cobolli contro Cilic. I due sembrano pure tifosi appassionati, costantemente inquadrati dalle telecamere. Come facciano ad avere posti privilegiati nei tornei importanti, questo è un altro punto interrogativo. Disturbatori di professione che fanno casino apposta per influenzare il risultato, smanettano in continuazione sul cellulare per aggiornare le quote o le eventuali riscossioni delle loro scommesse, sicuramente illegali.

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del 35enne russo Aleksey Viktorovich Medkov, fermato nel maggio 2022. Sulle tribune del Foro Italico era stato beccato dagli agenti della Guardia di finanza mentre utilizzava una app «non autorizzata» per effettuare scommesse.

L’indagine ha permesso di individuare un modus operandi del reclutamento dei disturbatori, un annuncio online: «Si offre un entusiasmante lavoro part-time per persone che hanno familiarità con le regole del tennis. Tutti i biglietti per il torneo ve li inviamo prima della partita, copriamo anche altre spese in anticipo». Medkov ingaggiava persone con il preciso scopo di infastidire tennisti, con l’intento di farli sbagliare, influenzando l’andamento delle partite. Il tariffario per le sue reclute? 60 euro per ogni match.

Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali d’Italia, ha già preannunciato che per l’edizione 2026 saranno implementati i controlli: «Il fenomeno degli scommettitori “live” sui campi da tennis è da tempo monitorato con la massima attenzione. Posto che, naturalmente, l’attività di betting è consentita a ciascun maggiorenne nei termini disciplinati dalla legge, riteniamo inaccettabile che questa attività abbia un qualsivoglia contatto con quella agonistica.

La nostra Federtennis si assicurerà che le persone individuate come responsabili di attività di disturbo non abbiano mai più occasione di rimettere piede in un impianto che ospiti un torneo di tennis». Ecco, dunque, la linea dura contro i disturbatori e le scommesse illegali. Ma basterà?

