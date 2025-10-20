Tennis, Sinner rinuncia alla Davis: ora il movimento italiano dimostri davvero di essere grande

Il numero 2 al mondo, dopo la ricca vittoria al Six Kings Slam di Riad, rinuncia alla Coppa che l’Italia detiene dopo aver vinto, anche con lui, le ultime due edizioni. Più che alle solite polemiche, tra chi lo accusa di essere un finto italiano e chi lo giustifica invocando il libero arbitrio, ha più senso focalizzarsi su come Berrettini, Musetti e compagni possano dimostrare di essere maturi per conto loro

Ora sappiamo che lo spin doctor di Jannik Sinner è Aurelio De Laurentiis. Il quale con grande tempismo ha sentenziato che nessun calciatore dovrebbe accettare la convocazione in Nazionale una volta compiuti i 23 anni. O forse questa dovrebbe diventare la regola, chissà. Resta il fatto che contestualmente alla sparata del presidente del Napoli (che mica è il solo: ai tempi suoi Antonio Giraudo, plenipotenziario della Juventus, profetizzava che le Nazionali avrebbero dovuto prendere forma solo nel