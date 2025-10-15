Sport

Non si parli più di calendario: il ricco Six Kings Slam a Riad è la fine degli alibi per i tennisti

Jannik Sinner ha vinto la prima edizione del Six Kings Slam, lo scorso anno, battendo in finale Carlos Alcaraz (FOTO EPA)
Piero Valesio
15 ottobre 2025 • 07:00

Con un montepremi da 6 milioni e un gettone da oltre 1 milione, non sembrano esserci motivazioni sportive dietro l’assenso dei campioni al torneo in Arabia Saudita, che arriva dopo la massacrante trasferta a Shanghai e prima dell’ultimo sprint stagionale. Giocatori ed entourage evitino di recitare la stucchevole litania sulle troppe partite. Dalla tentata Superlega alla LIV di golf, fino al Mondiale per club e le Olimpiadi per dopati, il mondo dello sport si appresta a diventare una perenne esibizione

Potrebbe anche suscitare un certo straniamento negli spettatori il notare i vertici dello stato saudita intenti a osservare un match del Six Kings Slam dopo aver visto, pochi giorni prima, l’abbraccio fra il ministro degli esteri Al Saud e Donald Trump sul palco di Sharm el Sheikh. In realtà le due comparsate sono assai più legate di quanto possa ritenere con un’occhiata fugace. E non è detto che, come atto di comunicazione, la presenza alla firma dell’accordo di pace per il Medio Oriente sia st

Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.