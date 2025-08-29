Un documento dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, circolato prima dell’inizio dei campionati professionistici e che Domani ha visionato, sollecita a controllare che le tessere fedeltà dei club non vengano sottoscritte dai tifosi delle squadre in trasferta, per evitare pericolose promiscuità sugli spalti. Si rischia una schedatura? Di sicuro la ex tessera del tifoso è definitivamente un flop e i tentativi di aggiustare il tiro hanno esiti grotteschi

Tessera Infedeltà. Si staglia una spettacolosa eterogenesi dei fini tra le righe di un recente documento dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (Onms) che Domani ha potuto visionare. Il documento racconta bene quanto la gestione dell’ordine pubblico negli stadi di calcio sia un sistema costellato di falle, e come i tentativi di aggiustare il tiro finiscano per dare esiti grotteschi. Soprattutto, c’è il curioso destino delle cosiddette fidelity card, le carte di fidelizzazione nate sulla scia della (mai abbastanza vituperata) tessera del tifoso.

Dovrebbero garantire il nesso – commerciale più che identitario – fra un club e i suoi tifosi, garantendo in seconda battuta condizioni di maggior sicurezza sugli spalti. E invece si trasformano nello strumento che consente di aggirare le limitazioni alle trasferte. Anche a costo di registrarsi come tifosi della squadra avversaria. Con l’effetto di provocare quei rischi per la sicurezza sulle tribune che si sarebbe voluto evitare. Ma vediamo di cosa si tratta.

Geopolitica dell’infiltrato

Il documento porta timbro e protocollo del ministero dell’interno, con data 21 agosto tardo pomeriggio e firma in calce del presidente dell’Osservatorio. Che risponde al nome del questore Maurizio Improta, ma che nel documento si firma e sigla semplicemente come “Improta”.

Indirizzato a tutte le questure e, per conoscenza, alle leghe di Serie A e di Serie B, il documento segnala una situazione che all’Osservatorio risulta di forte criticità, rilevata durante la scorsa stagione. Si tratta della sottoscrizione di tessere fidelity da parte di soggetti che tifano per altre squadre. Lo scopo di starsene dalle parti degli infedeli sarebbe duplice: aggirare i divieti di trasferta posti dallo stesso ONMS e eludere la riffa per il biglietto nel settore ospiti. Fra l’altro, il testo scende nei dettagli perché fa riferimento agli stadi di Como e Parma e indica, come autori della mossa, soggetti «residenti in Campania».

Si parla anche di «tentativo maldestro» di aggirare le misure organizzative. Che però tanto maldestro non deve essere stato, se davvero il ministero e l’osservatorio hanno deciso di dedicargli un documento da far circolare presso tutte le questure nei giorni che precedevano l’avvio dei campionati professionistici.

A ogni modo, il passo più significativo è quello che traccia una sorta di geopolitica dell’infiltrato. Il testo indica infatti di fare attenzione alle tessere rilasciate a residenti in altre province, con particolare riferimento a quelle di Cagliari, Napoli, Roma, Milano, Genova, Reggio Emilia e Palermo.

Infine, viene ritenuto «auspicabile» un controllo incrociato che permetta di verificare se i sottoscrittori di tessere provenienti da altre regioni si siano tesserati anche presso le società di cui sono tifosi. Lo scopo di questo controllo sarebbe «valutare in modo più puntuale l’adozione di misure organizzative adeguate». Che detta così significa tutte e niente.

Tessere dell’infedeltà

Ne viene fuori un quadro grottesco. Fatto di tifoserie intransigenti e tifoserie pragmatiche, a volerla proprio tagliare con l’accetta. Le prime sono popolate da tifosi che proprio non concepirebbero di barattare l’identità di club con la possibilità di seguire la squadra in trasferta.

Tanto per dirne una: i gruppi del tifo organizzato della Fiorentina hanno disertato le due ultime trasferte in casa della Juventus perché l’acquisto del biglietto richiedeva il passaggio preliminare di iscriversi al sito del club bianconero. Figurarsi prendere una fidelity card. Ma ci sono anche tifoserie (e singoli tifosi) che certi scrupoli non se li fanno: ciò che conta è essere lì dove la squadra gioca, senza stare a sottilizzare sul modo di raggiungere lo scopo. Infedeltà? Macché: soltanto innocenti evasioni.

Resta il fatto che tutto ciò crea sugli spalti condizioni di pericolosa promiscuità fra tifosi di casa e tifosi in trasferta. Ma l’aspetto più sapido è che a creare queste condizioni di rischio è uno strumento, l’ex tessera del tifoso trasformata in fidelity card, il cui scopo originario era rafforzare il controllo sugli spalti ed eliminare le condizioni di insicurezza.

Il documento fatto circolare la settimana scorsa dice che si rischia di ottenere l’effetto contrario. Indipendentemente da quanto “maldestri” siano i tentativi di aggirare l’ostacolo. Certo, poi ci sarebbe anche la questione dei controlli incrociati, della lista di nominativi. Sarà mica un intento di schedatura? Vai a sapere.

