Trump, Putin, Kremlev e il balletto delle controfigure intorno alla boxe mondiale

Lo scorso 29 settembre, a Istanbul, il figlio del presidente americano e il fedelissimo putiniano Umar Kremlev (presidente di Iba, la federazione internazionale di boxe disconosciuta dal Cio) si sono incontrati per parlare di sport e valori. Nel mirino c’è la tematica gender, che dagli autocrati cui i due fanno capo continua a essere vista come un’emergenza

Mai stati nemici. Al di là dei toni bellicosi da puro circo, Donald Trump e Vladimir Putin trovano ogni modo per dialogare e raggiungere intese. Lo fanno con lunghe telefonate o con meeting ferragostani in Alaska. Ma lo fanno anche per interposta persona, col mondo dello sport a fare da sfondo della politica proseguita con altri mezzi. Quest’ultima variante è andata in scena lunedì 29 settembre a Istanbul, in occasione dello “Sport + Business Forum”. In questo contesto, per parlare di boxe e val